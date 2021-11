Ouville-l'Abbaye. Les Rapiécés : un festival autogéré au cœur du Pays de Caux

Le festival des Rapiécés a vu le jour en 2016 grâce à la rencontre de trois associations : Anim'ta route, Culture en brousse et Au bout du bitume. En 2019, il fête donc ses quatre ans. Il se déroulera du 23 au 25 août à Ouville-l'Abbaye près de Doudeville (Seine-Maritime). Le festival se veut un lieu de culture et de rencontres, un festival autogéré et autofinancé.

Programme varié

Les organisateurs veulent une programmation variée pour petits et grands avec théâtre, contes, concerts, fanfares, village associatif et animations (notamment pour les enfants). Il est même possible de camper.

Programme 2019 - Les Rapiécés

Concerts du vendredi

• Jenny Dahan (chanson française)

• Kinkeliba (reggae)

• Les Clébards (chanson punk)

• Kandee (dub)

• Dj Lyns & Guest (mix)



Concerts du samedi

• Soda & les Maquisards (musique du monde)

• Shifumi Orkestra (klezmer)

• Joke (rock – punk – soukouss)

• Echo Dopples (dub)

• Dy Lyns & Guest (mix)



Festival des Rapiécés – Ouville-l'Abbaye – vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 août 2019 – Pass jour : 10 euros, Pass week-end : 15 euros, prix libre le dimanche (gratuit pour les moins de 12 ans).

