Doudeville. Seine-Maritime : on fête le lin ce week-end à Doudeville

La Normandie est la première région linière en France avec 19 000 hectares de lin cultivés sur le seul département de Seine-Maritime. 1 500 liniculteurs sont installés dans le département, essentiellement dans le Pays de Caux. Doudeville, la capitale du lin, est fière de cette plante. Le Lin est cultivé dans ce secteur depuis le 13ème siècle et, à l'époque, les marchands du nord de la France et de l'Europe venaient jusqu'à Doudeville, tous les ans, pour acheter le lin.

22ème édition de la fête du lin

Forte de cette tradition, la ville de Doudeville avec le Carrefour du lin proposent une fête consacrée à cet "or" bleu. Pendant trois jours, du 23 au 25 juin 2017, vous allez pouvoir profiter d'un marché du terroir, d'expositions, de randonnées, de visites guidées, de balades en bus impérial, de concerts et même d'un défilé de mode.

Entre tradition et modernité

Cette fête du lin vous permettra de découvrir toute la richesse de cette plante. Avec le lin on fabrique évidement du textile, mais ce n'est pas sa seule utilisation. On retrouve le lin dans la gastronomie (huile, pains, gâteaux…). On retrouve également le lin dans l'industrie. Il a d'abord été utilisé comme isolant et, depuis une dizaine d'années, le lin est transformé en matériaux composites. Le lin est tressé puis solidifié avec de la résine. Un matériaux rigide et très léger utilisé dans l'automobile, le nautisme ou encore l'aéronautique.

