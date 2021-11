Caen. Football (Ligue 2) : Sans inspiration, Caen concède le nul contre Chambly

Sans surprise, Chambly débutait la rencontre en bloc bas. Les Caennais (Calvados) dominent mais sont encore timides. Seule une action de Sankoh sur un centre de Goncalves (13') animait le premier quart d'heure de jeu. À l'instar du premier tour de la Coupe de la ligue face à Nancy, la partie est insipide et ennuyeuse. Chambly semble plus affamé que les Normands mais les spectateurs n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le manque de créativité pèse encore dans le jeu caennais.

Face à des milieux arrêtés, Chambly tente sa chance. La première occasion franche est signée Soubervie qui déclenche une frappe et qui oblige Riou, en patron, à se coucher. Le portier caennais lit parfaitement la trajectoire pour sortir le cuir. Les Bleu et rouge frôlent la punition (38'). Dans les arrêts de jeu, Pi sert un corner au deuxième poteau pour Moussaki mais ce dernier rate l'immanquable de la tête seul à 6m de la cage de Pontdeme (45') C'est sous les sifflets du public que les deux équipes rejoignent les vestiaires.

Le dernier geste fatal

Les deux formations attaquent la seconde période sous la pluie. Joseph cède sa place à Tchokounté. Caen reprend du gallon mais la justesse technique est toujours très approximative. Sankoh est en difficultés dans son rôle d'organisateur et Pi dans l'axe est aux abonnés absents. Chambly fait preuve de solidité défensive et tient le score neutre à l'heure de jeu. Rien ne bouge par la suite, la rencontre est profondément triste et ennuyeuse. Le score neutre est logique.

La réaction

Durel Avounou (Caen) : "C'est décevant car on a maîtrisé la rencontre, on a eu plusieurs occasions mais on n'a pas été efficaces. On a peut-être manqué de rythme offensivement mais je trouve que défensivement c'est pas mal".

La fiche

Mi-temps : 0-0 / Score final : 0-0 / Arbitre : Arnaud Baert / 9 762 spectateurs.

Caen : Riou, Armougom, Goncalves, Rivierez, Zahary, Weber, Sankoh, Deminguet, Pi (Avounou, 73'), Joseph (Tchokounté 45'), Moussaki.

Chambly : Pontdeme, Jaques, Gonzalez, Derrien, Santelli (El Hriti, 62'), Beaulieu (Fofana, 81'), Eickmayer, Soubervie, David, Guezoui, Tallo.