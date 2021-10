Caen. Caen l'emporte à Chambly et se donne un peu d'air 

Le match.

Le vide. Voilà ce qui symbolise l'entrée en matière des équipes de Chambly et Caen dans leur opposition. Pendant plus d'une demi période, les deux formations sont dans l'incapacité de présenter la moindre action construite. Caen sous pression, veut solidifier sa base défensive et ne rien concéder de dangereux et Chambly fidèle à sa stratégie, se contente de mettre de l'impact et de jouer de longs ballons vers Doucouré ou Badu. Au delà de quelques prises de balles sûres, Pontdemé intervient une première fois sur un coup franc de Deminguet en surgissant devant la meute (39e). Pour le reste, le vide règne dans les deux formations jusqu'à une pause sifflée sur un piteux mais tellement logique score nul et vierge.

Chambly, deux poteaux en une minute

Le début de seconde période laisse cependant quelques espoirs d'assister à un match de football. En une minute, Tchokounté voit sa reprise frôler la lucarne de Pontdemé pour Caen tandis que Badu puis Delos trouvent tour à tour les poteaux du but de Riou sur la route de leurs tentatives (54e, 55e). Mais il ne s'agit là que d'un éclair das la nuit puisque si ce n'est Vandermersch qui fait se coucher Pontemdé (67e), plus rien ressemblant à une occasion ne se fait jour. Jusqu'à ce que Zady Sery ne se réveille et vienne placer un tir fuyant hors de portée de Pontdemé pour ouvrir le score (72e). Chambly accuse le coup et Caen veut verrouiller toute possibilités, mission accomplie au terme de 90 minutes dont seuls les points seront à retenir, ce qui reste l'essentiel après tout.

Le but.

72e : Parti en percussion axiale, Caleb Zady Sery tente sa chance du pied gauche en entrée de surface de réparation et voit son tir fuyant terminer au fond des filets de Pontdemé.

Chambly : 0- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Petit ;Spectateurs : 2333, avertissements : Chambly : , Caen : Yago (29e), Deminguet (47e), Rivierez (60e), Gonçalves (81e)

CHAMBLY : Pontdemé, Gonzales, Dequaire, Jaques, Delos (Soubervie 68e), El Hriti, Derrien, Beaulieu, David (Correa 70e), Doucouré, Badu (Guezoui 79e), entr : Bruno Luzi

CAEN : Riou, Yago, Vandermersch, Weber, Rivierez, Oniangue, Deminguet, Gonçalves (cap), Pi, Zady-Sery, Tchokounté, entr : Pascal Dupraz

But : Caen : Zady-Sery (72e)