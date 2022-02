A voir : les sorties cinéma du mercredi 20 juin

Voici notre sélection des sorties de la semaine :

Le dictateur

Comédie américaine avec Sacha Baron Cohen et Ben Kingsley



La République du Wadiya, en Afrique du Nord, est dirigée d’une main de fer par l’Amiral Général Aladeen. Vouant une haine farouche à l’Occident, le dictateur a été nommé Leader Suprême à l’âge de 6 ans, après la mort prématurée de son père. Et un jour, un coup du destin l'oblige à vivre comme un anonyme.

The raid (INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS)

Action/thriller américan-indonésien de Gareth Evans



Au cœur des quartiers pauvres de Jakarta, se trouve une citadelle imprenable dans laquelle se cache le plus dangereux trafiquant du pays. Une équipe de policiers d’élite est envoyée donner l’assaut lors d’un raid secret mené aux premières lueurs du jour. Mais grâce à ses indics, le baron de la drogue est déjà au courant et a eu amplement le temps de se préparer. A l’instant où le groupe d’intervention pénètre dans l’immeuble, le piège se referme : les portes sont condamnées, l’électricité est coupée et une armée d’hommes surentrainés débarque. Piégés dans cet immeuble étouffant, les policiers vont devoir se battre étage après étage pour avoir une chance de survivre.



Ce qui vous attend si vous attendez un enfant



Comédie romantique américaine avec Cameron Diaz, Jenifer Lopez...



L'histoire s'intéresse à pmusieurs couples complètement différents en passe d'attendre leur 1er enfant.

Adieu Berthe ou l'enterrement de mémé



Comédie française de Bruno Podalydès avec Valérie Lemercier, Denis Podalydès...



Mémé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait "un peu" oublié sa grand-mère… Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène à Chatou. Dans un tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il prépare en secret un tour pour l'anniversaire de la fille… de son amante Alix. Et mémé dans tout ça ? On l'enterre ou on l'incinère ? Qui était Berthe ?

Steve, le programmateur du Pathé Lumière à Caen nous a présenté son coup de coeur en rouge (Le dictateur) et nous parle aussi de la fête du cinéma. (player en bas de l'article)

