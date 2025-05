[En images] Caen. Palomano : une mini-ville immersive pour les enfants de 1 à 10 ans

Une mini-ville immersive pour enfants a ouvert mercredi 7 mai à Caen. Le parc ludo-éducatif Palomano propose des activités variées pour les enfants de 1 à 10 ans, dont la découverte de métiers grâce à des installations immersives. Un espace plus calme est dédié aux plus petits (1 à 3 ans), le Palo-Biblio, avec un parcours de motricité, des jeux d'éveil et un coin lecture.

Vingt-quatre professions de santé sont représentées : dentiste, vétérinaire, ophtalmologue ou chirurgien. Des affiches, jeux et schémas décrivent le fonctionnement du corps, comment se déroule une visite chez le médecin…

Sûrement la partie préférée du centre : l'espace police-pompiers ! Les enfants endossent l'uniforme des héros du quotidien : déguisements en tout genre, parcours, multitude d'accessoires, camion de pompier géant, prison…

Un temps parents-enfants

Un avion, un camion de pompier, un camion de police, un supermarché, des costumes, des jeux, des livres, des jouets, des accessoires… Tout est là pour s'amuser et apprendre. " Nous venons pour nous amuser, passer du temps de qualité en famille, et surtout sans écrans ", explique le fondateur, Benjamin Mendelson. Le centre peut accueillir jusqu'à 700 personnes par jour. "Les enfants sont complètement libres de circuler : ils peuvent cuisiner une recette dans l'espace restaurant, puis aller éteindre le feu déguisés en dragon", ajoute Marine Leblond, codirectrice.

Légumes, fruits, conserves, poissons, viandes… 5 000 produits sont exposés. "Avec leur caddie, ils ont des listes de course à suivre avec les parents, font leurs courses et évidemment à la fin : doivent passer devant la caisse."

"Ici on laisse place à sa créativité !" On peut aussi bien être une princesse qu'un magicien, "mais le dragon c'est vraiment leur préféré". Dans ce centre il y a tout ce qu'il faut pour rêver, aucun écran, juste des histoires à inventer.

Pratique. 10 rue des Hauts de Beaulieu à Caen. Ouverture mardi et vendredi de 14h40 à 19h40 ; mercredi, samedi et dimanche de 9h20 à 19h ; et vacances scolaires. Tarifs pour 2h : 15€ enfant, 7€ accompagnant. Les anniversaires peuvent être célébrés chez Palomano. palomano.com.