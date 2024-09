Bretteville-sur-Odon. Mélange de tir à l'arc et de balle aux prisonniers, découvrez l'archery tag

A Bretteville-sur-Odon, Tag Archery France a été le premier club à ramener la discipline américaine de l'archery tag dans l'Hexagone. Mélange de tir à l'arc et de balle aux prisonniers, l'activité oppose deux groupes, constitués de trois à six personnes, et se décline en plusieurs modes de jeu. Le plus apprécié autour de Caen, le mode démonstration, inflige par exemple une sortie du terrain de 30 secondes à chaque joueur touché par un adversaire. Une discipline qui ne fait pas mal et qui vous garantit un retour en enfance, peu importe votre âge, pour le prix de 20 euros par personne. Chaque session dure une heure et peut se dérouler sur le terrain de Bretteville-sur-Odon, ou ailleurs selon vos envies.