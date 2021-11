Jouez à "Vous Êtes Içi" et testez le Stand Up Paddle

Dans "Vous Êtes Içi", Tendance Ouest vous offre des cadeaux si vous arrivez à trouver le nom d'un lieu célèbre de la région.

Cette semaine en jouant entre 6h et 10h vous pouvez gagner vos 2 entrées à la Cité de la Mer à Cherbourg pour découvrir le parcours inédit "Titanic, retour à Cherbourg" ainsi que le sous-marin le Redoutable et les aquariums (dont le plus profond d'Europe).

En jeu également votre initiation au Stand Up Paddle avec l'Association Nautique Hautaise à Hauteville sur mer et devenir comme Laird Hamilton (C.f photo :)

"Vous Êtes Içi" du lundi au vendredi avec Wilfried dans l'Heure d'été sur Tendance Ouest !