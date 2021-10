Où faire du karting autour de Caen ?

Le karting de Caen se trouve à Démouville, parc du Clos Neuf. Il possède trois pistes en extérieures de 550, 800 et 1.100 mètres. Depuis son changement de propriétaire le 17 septembre 2012, il s’est équipé de 45 nouveaux karts. Chaque mercredi (hors vacances scolaires) des cours de pilotage sont proposés, les techniques de trajectoire et de dépassement, ainsi que les notions de sécurité sont travaillées tout au long de l’année.

Tout l’équipement est fourni et le tarif annuel est de 420€ pour les enfants de moins de 14 ans. Pour un cadre plus naturel, les circuits de Ouistreham, Deauville et Cabourg propose des sensations fortes en bord de mer avec des pistes mesurant 550, 800 et 900 mètres. Cette activité sportive se pratique en famille ou entre amis, à partir de 7 ans.

Pratique. Selon la piste, de 13 à 19€ les 10 minutes. Tél : 02.31.72.20.00. Ouistreham : 02.31.96.65.62. Deauville : 02.31.81.31.31. Cabourg : 02.31.28.32.32.