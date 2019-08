Basket (N1M) : une reprise musclée pour le Caen BC

Après plusieurs semaines de repos, le Caen BC (Calvados) a retrouvé les parquets ce lundi 5 août 2019 avec un groupe quasiment au complet puisque seul Maurice Acker, qui est dans l'attente d'un visa et qui participera à la finale de "The Basketball Tournament" dans la nuit de mardi à mercredi, manque à l'appel.

Cette reprise a été ponctuée par une première séance "training" le matin à la Colline aux Oiseaux, sous les yeux de l'entraîneur Fabrice Courcier et de son assistant Steeve Essart. Les joueurs ont pu goûter aux joies de l'effort avec notamment un parcours physique, du gainage et des séries d'abdominaux.

Séance de renforcement musculaire pour les joueurs du Caen BC à la colline aux oiseaux. - Romain Paris

Ils ont par la suite rejoindre le palais des sports pour une seconde séance l'après-midi au cours de laquelle ils ont pu retoucher le ballon et travailler quelques phases de jeu.

Une préparation physique en trois cycles

Les Cébécistes reprendront officiellement la compétition le 17 septembre prochain en Coupe de France, mais avant cela il n'y a pas recette miracle, les joueurs vont devoir se préparer aussi bien physiquement que psychologiquement.

Ils ont retrouvé le parquet sur une séance l'après-midi. - Romain Paris

"On travaille avec William le préparateur physique sur trois cycles de travail physique" explique l'entraîneur du Caen BC, Fabrice Courcier. "Pour le premier cycle, on fait un reconditionnement, un travail d'aérobie pour donner un peu de volume, un peu de coffre aux joueurs. Ensuite on a un deuxième cycle qui va être basé sur la force-endurance. Et puis le troisième cycle ce sera celui qui viendra précéder le championnat". Cette préparation sera également marquée par sept à huit matchs amicaux. Le premier match amical aura lieu le vendredi 16 août prochain à Fougères, pensionnaire de Nationale 2.

