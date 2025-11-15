Place du commerce à Caen. Des livres, des jeux et des lunettes

"Chez nous, c'est la bonne ambiance assurée pour mettre à l'aise nos clients : de la musique, à boire et à manger !", sourit Manon Marie, cogérante de la Maison Ellen à Douvres-la-Délivrande, avec son amie de longue date, Leslie Mzari. Vous ne retrouverez pas de marques de montures connues, mais des lunettes singulières et artisanales.

Jouer et lire

"Il nous fallait plus de place pour ranger nos jeux et accueillir les clients", explique Eric Schaeffert, qui gère le bar à jeux La Case Départ avec Léo Gommard. Ils ont déménagé du quai Eugène Meslin vers la rue Buquet. Chez eux, la priorité est l'accompagnement : "Notre objectif est de faire jouer aux gens des jeux qu'ils ne connaissent pas."

Saperlotte a récemment ouvert une seconde librairie associative, pour le plus grand bonheur de son créateur Baptiste Davout. "La première librairie a très bien fonctionné cet été, puis l'occasion s'est présentée pour en ouvrir une deuxième, alors je n'ai pas hésité !", se réjouit-il. Plus d'informations sur Instagram : @saperlotte.librairiesolidaire.