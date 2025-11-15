En ce moment CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT ELTON JOHN
Place du commerce à Caen. Des livres, des jeux et des lunettes

Economie. Cette semaine, l'agglomération de Caen accueille de nouveaux commerces aux univers bien différents : lecture, jeux et artisanat !

Publié le 15/11/2025 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Au programme cette semaine dans votre rubrique Place du commerce : Maison Ellen à Douvres-la-Délivrande (photo), Saperlotte à Hérouville-Saint-Clair, et La Case Départ à Caen.

"Chez nous, c'est la bonne ambiance assurée pour mettre à l'aise nos clients : de la musique, à boire et à manger !", sourit Manon Marie, cogérante de la Maison Ellen à Douvres-la-Délivrande, avec son amie de longue date, Leslie Mzari. Vous ne retrouverez pas de marques de montures connues, mais des lunettes singulières et artisanales.

Jouer et lire

"Il nous fallait plus de place pour ranger nos jeux et accueillir les clients", explique Eric Schaeffert, qui gère le bar à jeux La Case Départ avec Léo Gommard. Ils ont déménagé du quai Eugène Meslin vers la rue Buquet. Chez eux, la priorité est l'accompagnement : "Notre objectif est de faire jouer aux gens des jeux qu'ils ne connaissent pas."

Saperlotte a récemment ouvert une seconde librairie associative, pour le plus grand bonheur de son créateur Baptiste Davout. "La première librairie a très bien fonctionné cet été, puis l'occasion s'est présentée pour en ouvrir une deuxième, alors je n'ai pas hésité !", se réjouit-il. Plus d'informations sur Instagram : @saperlotte.librairiesolidaire.

Léo Gaummard et Eric Schaeffert sont les gérants du bar à jeux La Case Départ, qui a récemment déménagé au 8 rue Buquet.

Anciennement quai Eugène Meslin, il est désormais au 8 rue Buquet à Caen.Léo Gommard et Eric Schaeffert sont les gérants de ce bar à jeux.

La Case Départ mêle restaurant, bar et jeux de société. Ici, on mange, on boit et surtout, on joue ! Les jeux sont gratuits et variés : du classique au prototype, et pour tous les âges et niveaux. L'équipe est aussi là pour vous accompagner et vous conseiller. Ouvert du mardi au dimanche.

A la librairie Saperlotte au centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair, des bénévoles se relaient pour tenir la boutique, du lundi au samedi.

Après avoir ouvert à la Pierre-Heuzé en juillet dernier, Saperlotte s'étend.Elle est tenue par des bénévoles, comme Clément Fauchereau et Fiona Rosey.

Cette librairie associative permet de donner une seconde vie aux livres, vinyles, objets, mais a aussi une mission d'inclusion pour les personnes handicapées ou encore éloignées de l'emploi. Saperlotte se situe au sein du centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair.

Leslie Mzari et Manon Marie sont les nouvelles propriétaires du magasin d'optique Maison Ellen, à Douvres-la-Délivrande.

Anciennement Anna Sam, le magasin d'optique s'appelle Maison Ellen.Leslie Mzari et Manon Marie en sont les nouvelles propriétaires.

Maison Ellen propose des montures presque toutes faites main, qui restent accessibles pour tous les budgets. Le magasin s'appuie sur des marques artisanales venues de Normandie, de Bretagne ou encore du Jura. La boutique est ouverte du mardi au samedi.

