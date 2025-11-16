En ce moment MAIS JE T'AIME GRAND CORPS MALADE ET CAMILLE LELLOUCHE
Val de Saire. Un bar-brasserie victime d'un incendie, plusieurs personnes au chômage technique

Sécurité. Les pompiers ont été mobilisés peu avant 21 heures, samedi 15 novembre, pour un incendie survenu dans les cuisines du bar brasserie Au Bon Endroit, à Réville, sur la côte est de la Manche. L'établissement était fermé à cette heure-là.

Publié le 16/11/2025 à 14h16 - Par Célia Caradec
Le déploiement de lances à incendie a permis de limiter la propagation du feu, indiquent les pompiers. - Célia Caradec

A Réville, près de Saint-Vaast-la-Hougue, le bar brasserie Au Bon Endroit est fermé temporairement après un incendie survenu samedi 15 novembre. Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 21 heures, alors que l'établissement était fermé au public. Ils sont intervenus pour "un dégagement de fumée manifeste depuis les cuisines", indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Manche. 

Le déploiement de deux lances à incendie a permis de contenir le feu, "évitant une propagation à la salle de réception" indique également le Sdis. 

Six personnes relogées

Incommodée par les fumées, la propriétaire de l'établissement a été prise en charge par les secours. 

Les trois personnes qui travaillent dans le bar-brasserie sont pour l'heure au chômage technique, indiquent les pompiers, qui précisent que six personnes ont par ailleurs été relogées par leur famille, la nuit dernière, en raison du sinistre.

"Nous vous tiendrons informés de l'évolution", indique l'équipe du restaurant à ses clients, sur sa page Facebook.

