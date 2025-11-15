Caen. Mon premier "Blabla run" à la Prairie : je suis allé courir en groupe

Ma cheville s'en souviendra. Jeudi 6 novembre, je suis allé courir en groupe à Caen, avec d'autres "runners" donc. Un moment de découverte et de convivialité, au sein de ce "blabla run" organisé par le groupe Facebook "Courir à la Prairie". Le but ? Courir ensemble, tout en discutant de divers sujets, pour passer un bon moment sportif après le travail.

• A lire aussi. Près de Caen. Il a coaché Orelsan et Pierre Garnier : Lounés El Abdli donne ses conseils pour garder la forme cet hiver

Neuf kilomètres en une heure

Heure et lieu de rendez-vous : 18h30, au parking du pont de la Cavée. Je suis parti à la rencontre d'un groupe d'une petite dizaine de coureurs. L'ambiance était bon enfant et certains m'ont expliqué qu'ils couraient ici depuis trois ans, bien que ce format existe depuis 2019. Douceur automnale, pas de vent ni de pluie, tous les éléments étaient réunis pour une sortie parfaite. Pourtant, un rebord de trottoir me fait tomber au niveau du lycée Malherbe, foulant ma cheville. Je me suis relevé malgré tout, continuant mon bout de chemin avec le groupe vers la promenade Napoléon. Un petit tour par Venoix et le centre d'entraînement du SM Caen, avant de descendre par la rue Caponnière, jusqu'à la rue Saint-Ouen. Un dernier tour de Prairie, et nous voilà enfin de retour au point de départ, après une heure de sortie. Au total : 9km parcourus, parfois interrompus par des photos ou des moments de pause, pour regrouper tout le monde.

Les avantages de courir en groupe

En parlant avec le groupe, je me suis rapproché de Michel Simon, l'organisateur du soir. Pour lui, l'objectif est de passer un bon moment, après une journée de travail, en allant courir avec ses amis. "Même si on a des cursus différents, on aime la course à pied et on aime tous se retrouver", explique-t-il. David Jean, lui, poursuit sa quête : savoir courir longtemps, au même rythme. "Ça motive d'être avec du monde, ça permet de ne pas aller trop vite." Etant journaliste, Sandrine Verrier m'a demandé quelques informations pour sa nièce, qui souhaite exercer ce métier. Une nouvelle preuve que cette sortie ne vise pas qu'à courir, mais aussi à partager et à discuter. Le "blabla run" porte bien son nom. Pour l'heure, ma cheville va nécessiter quelques semaines de repos, avant de pouvoir recourir. Je n'hésiterai pas à revenir m'exercer avec ce groupe, qui m'a gentiment accueilli !

Pratique. Blabla run et sorties organisées quotidiennement. Infos sur le groupe Facebook "Courir à la Prairie".