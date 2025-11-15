En ce moment TOI ET MOI GUILLAUME GRAND
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Mon premier "Blabla run" à la Prairie : je suis allé courir en groupe

Sport. Courir à plusieurs, c'est plus motivant ! A Caen, le groupe "Courir à la Prairie" organise chaque semaine un blabla run, une sortie running conviviale où sport et échanges vont de pair. Je les ai rejoints.

Publié le 15/11/2025 à 13h00 - Par Léo Besselievre
Caen. Mon premier "Blabla run" à la Prairie : je suis allé courir en groupe
Je suis allé courir avec le groupe "Courir à la Prairie" jeudi 6 novembre. Dans une ambiance bon enfant et conviviale, nous avons parcouru neuf kilomètres.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ma cheville s'en souviendra. Jeudi 6 novembre, je suis allé courir en groupe à Caen, avec d'autres "runners" donc. Un moment de découverte et de convivialité, au sein de ce "blabla run" organisé par le groupe Facebook "Courir à la Prairie". Le but ? Courir ensemble, tout en discutant de divers sujets, pour passer un bon moment sportif après le travail.

• A lire aussi. Près de Caen. Il a coaché Orelsan et Pierre Garnier : Lounés El Abdli donne ses conseils pour garder la forme cet hiver

Neuf kilomètres en une heure

Heure et lieu de rendez-vous : 18h30, au parking du pont de la Cavée. Je suis parti à la rencontre d'un groupe d'une petite dizaine de coureurs. L'ambiance était bon enfant et certains m'ont expliqué qu'ils couraient ici depuis trois ans, bien que ce format existe depuis 2019. Douceur automnale, pas de vent ni de pluie, tous les éléments étaient réunis pour une sortie parfaite. Pourtant, un rebord de trottoir me fait tomber au niveau du lycée Malherbe, foulant ma cheville. Je me suis relevé malgré tout, continuant mon bout de chemin avec le groupe vers la promenade Napoléon. Un petit tour par Venoix et le centre d'entraînement du SM Caen, avant de descendre par la rue Caponnière, jusqu'à la rue Saint-Ouen. Un dernier tour de Prairie, et nous voilà enfin de retour au point de départ, après une heure de sortie. Au total : 9km parcourus, parfois interrompus par des photos ou des moments de pause, pour regrouper tout le monde.

Les avantages de courir en groupe

En parlant avec le groupe, je me suis rapproché de Michel Simon, l'organisateur du soir. Pour lui, l'objectif est de passer un bon moment, après une journée de travail, en allant courir avec ses amis. "Même si on a des cursus différents, on aime la course à pied et on aime tous se retrouver", explique-t-il. David Jean, lui, poursuit sa quête : savoir courir longtemps, au même rythme. "Ça motive d'être avec du monde, ça permet de ne pas aller trop vite." Etant journaliste, Sandrine Verrier m'a demandé quelques informations pour sa nièce, qui souhaite exercer ce métier. Une nouvelle preuve que cette sortie ne vise pas qu'à courir, mais aussi à partager et à discuter. Le "blabla run" porte bien son nom. Pour l'heure, ma cheville va nécessiter quelques semaines de repos, avant de pouvoir recourir. Je n'hésiterai pas à revenir m'exercer avec ce groupe, qui m'a gentiment accueilli !

Pratique. Blabla run et sorties organisées quotidiennement. Infos sur le groupe Facebook "Courir à la Prairie".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Mon premier "Blabla run" à la Prairie : je suis allé courir en groupe
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple