Caen. Football (Ligue 2) : Caen chute devant Lorient pour sa première à d'Ornano 

Le match.

Attendu comme particulièrement défensif, le onze normand surprend d'entrée de match en se montrant incisif sur ses premiers enchaînements. Seulement voilà, après un premier tir de Gonçalves (3e), l'affaire se complique. Les joueurs de Rui Almeida n'avancent plus à la récupération du ballon et laisse le cuir à Lorient qui développe et cherche des solutions. Et la lumière bretonne vient à mi-période quand sur une récupération, Cabot lance un contre gagnant de 80 mètres et permet à Wissa d'ouvrir le score (22e). Caen n'est pas au rendez vous et puique même encore du nez après la demi-heure quand Hamel double la mise de la tête, seul entre Zelazny et Weber (34e). D'Ornano gronde à raison et hue même au retour aux vestiaires pour la pause, juste après que Ninga a manqué une énorme occasion de relancer les siens (43e).

Faible première période, maladroite seconde

Les premiers instants de seconde période ne révèlent aucune réaction nette de la part des Malherbistes. Si l'envie semble présente, la réalisation fait défaut, à l'image d'une nouvelle énorme occasion manquée par Ninga (61e). Le temps passe et Caen domine totalement les débats au moment d'entrer dans les vingt dernières minutes. Sankoh pense bien relancer les débats au tableau d'affichage mais sa reprise est sortie par Nardi (74e). Mais Caen s'essouffle à courir derrière un retour hypothétique et Lorient serre les lignes pour juguler quelques ballons. C'est finalement un coup de pied arrêté qui remet du piment dans les débats, Deminguet expédiant un ballon téléguidé dans la lucarne de Nardi (90e). Trop tard malheureusement, pour éviter la défaite.

Les buts.

22e : Contre mené de 80 mètres emmené par Cabot qui déborde sur le flanc droit et centre parfaitement pour Wissa qui bat Zelazny de près.

Caen : 0- Lorient : 1

1-0 pour les merlus ! Jimmy Cabot livre une magnifique passe décisive pour Yoane Wissa, qui conclut en beauté cette action. #SMCFCL pic.twitter.com/bdKXUuQrqt — Le Rainté (@le_rainte) August 5, 2019

33e : Centre venu de la droite pour Hamel qui jaillit entre Weber et Zelazny et place une tête au pied du poteau pour le break.

Caen : 0- Lorient : 2

Et c'est le 2-0 ! Yoane Wissa désormais passeur (et quelle passe) pour Pierre-Yves Hamel, l'ancien rennais, qui marque de la tête. #SMCFCL pic.twitter.com/w2BlKAaCKK — Le Rainté (@le_rainte) August 5, 2019

90e : Coup franc frappé des 25 mètres plein axe par Deminguet qui loge le cuir dans la lucarne de Nardi.

Caen : 1- Lorient : 2

La fiche.

Mi-temps : 0-2, Arbitre : M.Pahlies, spectateurs : 11 215 ; Avertissements : Caen : Gonçalves (26e), Pi (27e)

CAEN : Zelazny, Rivierez, Gradit, Weber, Armougom, Gonçalves (cap), Sankoh, Deminguet, Pi, Ninga, Moussaki (Tchokounté 69e), entr : Rui Almeida

LORIENT : Nardi, Hergault, Laporte, Saunier, Le Goff, Abergel, Lemoine (cap), Cabot, Le Fée (Bozok 75e), Wissa, Hamel, entr : Christophe Pelissier

Buts : Caen : Deminguet (90e), Lorient : Wissa (22e), Hamel (34e)

