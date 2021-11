Caen. Football (Coupe de la Ligue) : Caen bat Lorient et file en 8e de finale

Le match.

Avec un onze remanié en profondeur, les Caennais eprouvent des difficultés à juguler les véléités bretonnes en première période. Souvent mis sur le reculoir, les Normands s'en remettent à la maladresse locale, Bouanga héritant de trois situations nettes, sans réussir à trouver le chemin des filets (11e, 13e, 17e). Côté calvadosien, l'idée de retour aux fondamentaux fait son chemin et si la défense tente de rester hermétique, l'attaque elle, privilégie l'efficacité et le jeu direct, recette qui fonctionne puisqu'à quelques secondes de la pause, Kouakou transforme en but, une mise sur orbite parfaite de Peeters (44e). Caen ne peut alors rêver meilleur scénario et Lorient ne réussi d'ailleurs pas à se relever de ce but de retard. Les débats se tendent en seconde période et le jeu en perd en intensité chez les Morbihannais tandis que les Calvadosiens entrent très vite en gestion des événements. Les minutes filent et Caen ne sent aucun réel danger sur le plan défensif, si ce n'est dans le temps additionnel ou par deuxs fois, Samba sauve les siens sur des tentatives de Hamel et Waris (90+2, 90+4).

Le but.

44e : Sur une récupération côté gauche, Rodelin trouve Peeters dans l'axe. Le Belge trouve alors un angle parfait pour lancer Kouakou dans le dos de la défense, ce dernier bat Petkovic d'un plat du pied.

Lorient : 0- Caen : 1

L'homme du match : Brice Samba (Caen)

Si trouver un homme du match peut paraître ardu dans un match d'un niveau si peu engageant, il conveitn tout de même de mentionner Baïssama Sankoh, le défenseur caennais, plutôt à l'aise en coeur de charnière. Mais au final, c'est Brice Samba le portier de réserve normand qui reste le Caennais de ce match grâce notamment à ses deux parades décisives dans le temps additionnel.

Réaction.

Patrice Garande (entr. Caen) : "On était venus chercher la qualification, on l'a eue, dans la douleur. Les gars ont mis de l'inversisemnt, de l'abnégation. Après, il y a beaucoup à dire dans la qualité. On a permis à certains de souffler, d'autres se sont montrés. L'état d'espit m'a plu, on va rester là dessus car on a beaucoup souffert'.

