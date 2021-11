Rouen. Football (N2) : Rouen battu par la réserve de Lens en préparation 

Pour sa dernière sortie avant le début du championnat, les Diables Rouges du FC Rouen se sont inclinés sur la pelouse de la réserve du RC Lens sur le score de 1-0 ce samedi 3 août 2019 en début d'après midi ce samedi 3 août 2019.

Lorient "B" au menu du championnat

Un seul et unique but qui sera marqué cinq minutes avant la mi-temps et qui ne permet pas aux Rouges et Blancs de se rassurer avant le début du championnat de National 2 qui débutera samedi 10 aout 2019, avec un déplacement sur les installations de la réserve du FC Lorient.

A LIRE AUSSI.

Foot : le FC Rouen remporte un nouveau match de préparation face à Caen

Ligue 2 : Le HAC paré pour le sprint final

Coupe de France: Nice, éliminé, commence mal l'année

Football : le FC Rouen battu par la réserve du SM Caen

Football (Coupe de France) : Granville, Saint-Lô, Rouen et Évreux rêvent des 32e de finale !