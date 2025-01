Football. Les supporters du RC Lens vont finalement pouvoir assister à la rencontre contre le Havre AC

A la suite d'incidents lors du match opposant le stade de Reims au RC Lens pendant la 13e journée de Ligue 1, la Ligue de football professionnelle (LFP) a sanctionné les supporters lensois d'une "fermeture pour un match ferme de l'espace visiteurs pour le prochain match disputé à l'extérieur par le RC Lens". Cette sanction devait s'appliquer à l'occasion du match contre le Havre AC dans le cadre de la 17e journée, dimanche 12 janvier à 15h.

Par sécurité, l'espace visiteurs sera ouvert

Mais un certain nombre de supporters lensois, qui ne sont pas soumis à une interdiction de déplacement, ont acquis pour ce match des billets habituellement dédiés aux supporters locaux. Il y avait donc un risque de retrouver les supporters du Pas-de-Calais au milieu des fans Ciel et Marine. Pour maintenir l'ordre public et l'accueil des supporters lensois en toute sécurité, le préfet a décidé de demander l'ouverture du parcage du Stade Océane.

Afin d'assurer leur sécurité comme l'absence de croisement de flux de supporters, un arrêté de périmètre et d'encadrement du déplacement des supporters lensois accompagne cette décision d'ouverture de l'espace visiteurs.