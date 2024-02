Le Havre. Palpation au stade du Havre : les plaintes pour agressions sexuelles sur des supportrices classées sans suite

Les plaintes pour agressions sexuelles déposées par des supportrices de Lens et de Lille à la suite de palpations de sécurité au stade du Havre à l'automne 2023, ont été classées sans suite. Ces plaintes, déposées notamment après la rencontre de Ligue 1 entre Le Havre et Lens le 20 octobre, ont été classées "pour infractions insuffisamment caractérisées", indique Bruno Dieudonné, procureur de la République du Havre. Les plaignantes avaient rapporté des fouilles "ressenties comme invasives, évoquant des attouchements sur la poitrine et les parties génitales". Au moins cinq plaintes avaient visé la même vigile.

Dans un communiqué diffusé mardi 20 février, le RC Lens, qui "maintient son soutien à ses sympathisantes", a précisé que "douze supportrices Sang et Or" avaient déposé plainte. "Si la justice a statué sur les événements du Havre, le Racing qui prône un supporterisme mixte et universel, reste particulièrement mobilisé. Le club invite toute future victime présumée à immédiatement se rapprocher d'un membre de son équipe d'organisation ou de sécurité", peut-on lire dans le communiqué du club du Pas-de-Calais.