Le-Havre. Un hôtel Hilton va s'installer au Havre

Le projet White Pearl est bel et bien engagé au Havre (Seine-Maritime). Depuis le mois de juillet 2019 les travaux ont débuté. L'ensemble immobilier accueillera un hôtel et une résidence entre le port de plaisance et l'église Saint-Joseph. La fin des travaux est prévue pour l'été 2021.

Le projet White Pearl donne sur le port de plaisance du Havre. - Christophe Bidaud Architectes

Hôtel Hilton

L'hôtel sera un Hilton Garden Inn 4*. Il sera constitué de 106 chambres dont 70 % avec vue sur mer, 50 places de stationnement, une salle de fitness et deux salles de séminaires. Une offre de restauration et un bar, face à l'Anse des Régates, compléteront l'offre de l'établissement.

Une référence à l'ambiance des paquebots transatlantiques. - Christophe Bidaud Architectes

Résidence de standing

Le projet White Pearl comprend également 106 logements de standing, répartis en trois bâtiments et accessibles à la propriété. Les futurs résidents disposeront de 111 places de parking.

Une vue sur le port. - Christophe Bidaud Architectes

Le projet

La SCI Conti Hôtel, composée d'Ojirel, la Caisse des dépôts et NAOS Invest France, est propriétaire de l'ensemble hôtelier. Linkcity Grand Ouest (filiale de Bouygues construction) est maître d'ouvrage de l'hôtel et Bouygues immobilier maître d'ouvrage des logements. Le permis de construire a été obtenu en janvier 2018. Les travaux ont début en juillet 2019. Le gros œuvre devrait être terminé pour novembre 2020 et la fin des travaux est programmée pour l'été 2021.

