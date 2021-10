Saint-Lô. Deux Normands figurent parmi les parlementaires les mieux classés

Le classement annuel de l'assiduité de nos parlementaires pour la saison 2018/2019 vient d'être publié par le site méchant réac, pour les sénateurs et pour les députés. Chacun de ces classements prend en compte la présence de nos parlementaires dans l'hémicycle mais aussi en commission, ainsi que le nombre de leurs interventions, rapports, amendements et propositions de lois.

-Chez les sénateurs, avec 11.6/20, c'est Philippe Bas, sénateur LR de la Manche, qui est en pole position (le plus assidu avec 41 semaines dans l'hémicycle, second pour ses participations dans l'hémicycle ou en commission).

-Chez les députés : 3ème place avec 10.8/20 pour la députée LR de l'Orne Véronique Louwagie (notamment remarquée pour sa très forte activité).

La députée LR de l'Orne Véronique Louwagie, classée en 3ème place des députés. - Eric Mas

Aucun autre Normand n'apparaît en tête de ces deux classements. Bonne nouvelle: aucun n'est non plus classé dans les plus insignifiants des 925 parlementaires français.