L'Aigle. Véronique Louwagie candidate à la présidence du groupe LR à l'Assemblée

Après Philippe Gosselin, député de la Manche, c'est Véronique Louwagie, députée de la deuxième circonscription de l'Orne, qui choisit d'être candidate à la présidence du groupe Les Républicains (LR) à l'Assemblée nationale. Le parti doit en effet trouver un successeur à Christian Jacob, élu à la tête de LR. "De par mon expérience, mon profil, mon engagement… je suis convaincue de pouvoir apporter une dynamique nouvelle", indique Véronique Louwagie.

Cinq candidats

Les députés du groupe Les Républicains et affiliés voteront pour un nouveau projet de groupe et la personne chargée de le mettre en œuvre, le mercredi 6 novembre 2019. Outre les deux députés normands, Damien Abad (élu de l'Ain), Michèle Tabarot (élue des Alpes Maritimes) et Daniel Fasquelle (élu du Pas de Calais) sont également candidats.

