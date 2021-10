Déville-lès-Rouen. Attentat de Saint-Étienne du Rouvray : les habitants toujours meurtris

Trois ans jour pour jour se sont écoulés après ce drame qui a marqué les esprits. Le 26 juillet 2016, à 9h43, deux terroristes pénètrent dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime) pendant la messe du matin.

• Lire aussi. L'archevêque de Rouen au Vatican pour la béatification du père Jacques Hamel



Sur place, le père Jacques Hamel et quatre fidèles sont présents. Le prêtre est frappé de dix-huit coups de couteau et succombe à ses blessures. Peu de temps après, la zone est bouclée par les forces de l'ordre, qui abattent les deux terroristes et sauvent les quatre fidèles.

"J'y pense toujours"

"J'ai toujours un regard vers le monument qui a été fait pour lui. J'y pense toujours", affirme Liliane Chupin, Stéphanaise, rencontrée à la veille des commémorations, jeudi 25 juillet 2019. La vie de Saint-Étienne-du-Rouvray a été très marquée par la violence de ce drame. Les commerçants disent avoir ressenti un élan de solidarité peu après les faits, tandis que les habitants éprouvent tristesse et insécurité. "S'acharner sur un vieil homme comme ça aussi innocent, c'est vraiment choquant", s'attriste Sophie Lecomte, elle aussi habitante de la ville, qui connaissait bien le père Hamel.

Se souvenir

Vendredi 26 juillet 2019, l'agglomération de Rouen célébrera le troisième anniversaire du drame.

Dès 8h30, une marche silencieuse est organisée, reliant le presbytère, 28 rue Lazare Carnot à l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne du Rouvray. Une messe sera ensuite dite sur place par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.

• Lire aussi. Roseline Hamel publie un témoignage sur son frère, le père Hamel



Puis, à 10h30, une cérémonie républicaine en hommage au père Hamel est organisée place de l'église, suivie d'un verre de l'amitié au centre socio-culturel. L'après-midi à 16h, il sera possible de se recueillir sur la tombe du père Hamel, au carré des prêtres du cimetière de Bonsecours, là où il repose.

La commémoration s'achèvera par les vêpres, à 17h en la basilique Notre-Dame de Bonsecours.

À Caen (Calvados), une messe pour la paix sera aussi célébrée vendredi 26 juillet 2019, à 18h30 en l'église St-Jean, en mémoire du père Hamel.

A LIRE AUSSI.

IMAGES : cérémonie pleine d'émotion pour la réouverture de l'église de St-Etienne-du-Rouvray

L'église de Saint Etienne-du-Rouvray rouvre deux mois après l'attentat

Un an après, la France rend hommage au prêtre assassiné par des jihadistes

A Saint-Etienne-du-Rouvray, deux messes pour rendre hommage au père Jacques Hamel