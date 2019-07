Ouvriers de chantier à Caen : comment gèrent-ils la canicule ?

Le mois de juillet 2019 est exceptionnel d'un point de vue météorologique pour la Normandie. La région est placée en vigilance orange canicule à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi 25 juillet 2019. Les Normands suffoquent. À Caen (Calvados), le pic a été enregistré à 38°C ce mardi 23 juillet 2019. Et si le soleil fait le bonheur des vacanciers, cette chaleur étouffante n'est pas toujours évidente pour les travailleurs. Notamment les ouvriers de chantier.

À la recherche de l'ombre

Il faut dire, et cela est bien normand, qu'on n'est jamais content ! Près des rives de l'Orne, les ouvriers de Martragny, une société de travaux publics, ont de la chance : ils sont à l'ombre. Ils préparent une dalle en béton pour des futures toilettes publiques. "C'est quand même plus agréable de travailler dans ces conditions-là. On supporte mieux le matin, mais c'est impossible de travailler tout le temps à l'ombre. On n'a pas le choix", explique Renault, chef de chantier.

Ces ouvriers bénéficient de l'ombre sous les arbres pour travailler. Une chance! - Léa Quinio

Exposés toute la journée, notamment aux heures où les rayons du soleil sont les plus dangereux, ces ouvriers n'ont pas le luxe de pouvoir porter des tenues plus légères en cas de fortes chaleurs.

Horaires décalés pour les ouvriers du tramway

Pantalon, chaussures de sécurité, t-shirt et parfois casque sont obligatoires. Pas question de les ôter pour plus de confort ! Il faut alors trouver d'autres solutions, comme explique Jonathan, l'un des ouvriers qui pose la dalle sur l'esplanade de la gare de Caen : "on travaille huit heures en plein soleil, on faiblit logiquement. Mais on se rafraîchit et on boit de l'eau environ tous les quarts d'heure". On imagine que la fin de journée se fait attendre… "La première chose que je fais en rentrant, c'est prendre une douche froide !"

Les ouvriers réquisitionnés pour le chantier du tramway de Caen ont bénéficié d'horaires adaptés. Bien que les délais soient restreints, puisque l'inauguration est prévue ce samedi 27 juillet 2019, les ouvriers sont réquisitionnés le matin, de 6h à 14h. "Il n'est pas question de prendre des risques", explique François, conducteur de travaux.

