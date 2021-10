Bayeux. Perturbations : travaux sur la RN 13

Les travaux continuent sur la RN 13 dans le Calvados. La couche de roulement va être renouvelée du 22 juillet au 2 août 2019 dans le sens Caen - Cherbourg, entre les échangeurs n°36, Bayeux - Port-en-Bessin, et n°38, Cussy Vaucelles - Tour-en-Bessin - Mosles. Cela occasionnera un basculement sur le sens opposé.

Les bretelles de sortie et d'insertion des échangeurs n°37, Bayeux centre historique Balleroy - Saint-Lô, n°37.1, Le Molay-Littry, et n°38, de Cussy Vaucelles - Tour-enBessin - Mosles, seront fermées à la circulation dans le sens Caen - Cherbourg. Ces restrictions de circulation seront établies de jour comme de nuit pendant deux semaines et maintenues pendant les week-ends.

Des déviations mises en place

Pour les destinations Saint-Lô et le Molay-Littry, un itinéraire conseillé sera mis en place par l'échangeur n°36, puis la RD613 et RD572. Pour les usagers venant de Caen et se rendant à Cherbourg, il est conseillé d'emprunter l'A84, puis la RN174.

