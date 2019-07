Les rues de Caen s'éclatent pour l'été !

Le festival Éclat(s) de rue fait son retour à Caen (Calvados) pour un 5e été, tous les jeudis et vendredis soir du 11 juillet au 31 août 2019. Le public pourra découvrir de nouveaux spectacles dans les jardins et les espaces publics de la ville. Cette année, les sensibilités féminines des arts de rue seront mises à l'honneur, avec un programme de 80 spectacles riches et variés : danse, théâtre, spectacles de clowns, marionnettes et arts équestres.

Le public est convié à participer

Ce jeudi 11, la saison fête son grand départ avec une soirée exceptionnelle. La Compagnie du Deuxième ouvrira le bal à 18h30 rue de Berry (Chemin Vert) avec Animaniversaire, une comédie loufoque et désopilante, pleine d'autodérision. Ensuite, rendez-vous à 20h30 à la MJC le Sillon du Chemin Vert pour The Color of Time, une grande déambulation dansée et festive. Animée par le collectif Artonik, cette marche haute en rythme et en couleur mise sur la participation active du public !

Du 11 juillet au 31 août. Spectacles gratuits tous les jeudis et vendredis. Programme sur : caen.fr/actualite/eclatsderue