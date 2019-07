Découvrez le programme de l'été 2019 des Terrasses du jeudi à Rouen

Cette année, les Terrasses du jeudi nous annoncent à nouveau de belles surprises avec pas moins de 30 concerts en quatre soirées, sur dix scènes différentes disséminées en des lieux stratégiques du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Gildas Clet, programmateur des Terrasses du jeudi et chargé de production et programmateur au Kalif, nous explique ses choix :

Quelle est votre marge de manœuvre pour vos choix de programmation ?

Gildas Clet : "L'évènement a été instauré par la ville de Rouen en 2001, pour dynamiser le centre-ville en période estivale. La direction des manifestations publiques nous fournit un précieux appui logistique, financier et technique, mais la ville nous laisse carte blanche pour organiser l'évènement. Cette programmation est toutefois établie grâce à un travail de collaboration avec les structures de la région Normandie, comme le Trianon, le 106, la Traverse ou encore le Far. C'est le fruit d'un travail de longue haleine, d'échanges et de suggestions soumises par ces alliés. Ces groupes sont suivis tout au long de l'année et je puise aussi mon inspiration dans les festivals, comme les Inouies, les Transmusicales ou le Printemps de Bourges, ou grâce aux dispositifs comme Start and go mis en œuvre par le Far, qui permettent de dénicher des groupes de talents. Cette programmation est donc établie grâce au réseau établi, au travail de chaque structure, qui permet de faire émerger de nouveaux talents. C'est par Start and go que nous avons ainsi repéré La Gammine et Ellah A. Thaun alors que j'ai découvert Billet d'humour au MaMa festival."

Quels sont les styles musicaux représentés cette année ?

"Ce rendez-vous est éclectique par nature. Les 30 artistes et groupes choisis cette année sont à l'image du dynamisme et de la diversité de la scène musicale normande actuelle. Cette année nous mettons davantage l'accent sur les groupes locaux, puisque sur les 30 groupes choisis, 20 sont normands. La soirée inaugurale donne la parole à trois groupes rouennais : Christine, Tahiti 80 et Steeple remove. Ce sont des groupes qui ont déjà une longue histoire derrière eux puisqu'ils célèbrent au moins 15 ans de scènes, mais ce sont aussi des artistes qui ne cessent de se renouveler et qui ont toujours une actu intéressante. La soirée de clôture donne la parole à des artistes nationaux et internationaux comme la rappeuse sud-africaine Dope Saint Jude ou l'orkesta Mendoza, car les Terrasses du jeudi sont aussi là pour ouvrir nos horizons musicaux. Au cours de cette même soirée de clôture on passe du rap à la soul et au mambo. Il y a en a vraiment pour tous les goûts. Nous ne nous contentons pas d'une niche musicale mais nous recherchons des groupes de qualités aux propositions originales. Il y aura donc aussi de la pop, de la musique électro et tzigane et des musiques plus traditionnelles."

Quelles sont les nouveautés de l'année ?

"Le 11 juillet nous proposerons à l'Espace du palais Le Bal swing, des terrasses animé par un groupe de musiciens rouennais jazz Need for swing et par un maître de danse. C'est un moment très participatif, un projet que nous mûrissions depuis de nombreuses années. Les danseurs seront aussi présents sur d'autres concerts des Terrasses et contribuent à faire de ces soirées des moments de partage et de convivialité. Enfin, les nouveautés résident essentiellement dans les choix de programmation. On découvrira par exemple Animal tristé, dans un tout nouveau projet qui réunit des musiciens que nous avons croisés dans différents groupes, mais cette formation se rassemble sur scène pour la première fois. Nous nous réjouissons aussi de la venue le 25 juillet de Tankus and the Henge, mon coup de cœur swing rock, et on retrouve aussi des incontournables venus présenter des nouveaux projets, comme Gene Clarksville et son dernier EP. Enfin nous finirons cette édition avec Aeon Seven, qui a su s'imposer en quelques années comme un DJ incontournable des nuits rouennaises."

Les jeudi 4, 11, 18 et 25 juillet 2019 en centre-ville de Rouen. Gratuit. Programme sur terrassesdujeudi.fr

