Granville. Les Normands du duo Daisy à découvrir au Tendance Live à Granville

Daisy est un duo Pop-Folk-Electro normand, de Caen (Calvados) plus précisément, composé d'une auteure-compositrice-interprète, Daisy, et de Léo, un songwriter multi-instrumentiste et réalisateur (guitares, piano, programmations). Influencé par des artistes tels que Fink, Ben Howard, Asgeir, Lianne La Havas ou encore James Blake, Daisy amène une pop-folk-électro poignante et chaleureuse grâce à leur approche mélodique et acoustique et à la voix fascinante, puissante et voluptueuse de Daisy.

Sélectionné "Inouïs du Printemps de Bourges" en 2016 et Lauréat Booster en 2017 (Le Fair), le duo est en tournée pour présenter en live les premiers extraits du prochain opus qui promet déjà d'être un véritable petit bijoux.

Retrouvez Daisy sur la scène du Tendance Live, le samedi 24 juin à Granville mais aussi lors du Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair et au Festival Art Sonic à Briouze dans l'Orne.

