Caen. Le Banquet fantastique doit faire face à la canicule

Ce n'est pas encore fini ! Le banquet fantastique, grande fête médiévale, qui a lieu dans l'enceinte du château de Caen (Calvados) se termine à 23h mardi 23 juillet 2019. Pour la quatrième édition, de nombreuses animations sont organisées : déambulations, spectacles, ateliers, marché médiéval, mais, surtout, des tournois de chevalerie. "C'est devenu un véritable temps fort de la journée. Beaucoup de personnes viennent pour voir ce spectacle équestre", assure Audrey Paulmier, directrice de la communication à la mairie de Caen.

Seulement, avec la canicule, les spectateurs ne sont pas vraiment au rendez-vous : "À 15 heures nous étions à 4 000 spectateurs, je pense que les gens vont arriver en soirée quand il fera moins chaud. Tout à l'heure, il faisait 40°C sur le site". En effet, même si le site est agréable et en accord avec le thème du médiéval, il est très exposé au soleil et il n'y a pas de point d'eau. "Pour remédier à cela nous distribuons des casquettes, la plupart des animations sont installées à l'ombre et même dans des salles intérieures".

Des animaux qui ont chaud

"Il faut aussi penser à tous les collaborateurs qui restent toute la journée et pour la plupart sont déguisés." Une chaleur qui touche tout le monde et également les animaux. À 15 heures, la compagnie Cheval spectacle donnait une représentation de dressage, de joutes puis d'acrobaties, pendant plus de 45 minutes, sous un soleil de plomb. "C'était très compliqué pour les cavaliers et les chevaux, mais dès qu'ils ont eu fini, ils sont rentrés dans leur espace dédié, à l'ombre, et les chevaux ont été douchés."

Cavaliers et chevaux sont costumés, ce qui ne facilite pas la tâche avec la chaleur. - Charlotte Hautin

Plus surprenant : pour les oies, qui assurent également plusieurs spectacles, de l'eau en citerne a été installée, afin qu'elles puissent se rafraîchir durant la journée.

Gratuit. Jusqu'à 23h au château de Caen.

