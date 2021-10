Bayeux. Nationale 13 : des travaux cet été entre Bayeux et Caen

D'importants travaux, évalués à 4,6 millions d'euros, sont programmés ces prochaines années sur la Nationale 13 dans le Calvados, afin de stabiliser les accotements et renouveler l'enrobé, entre l'ouest de la déviation de Bayeux (commune de Mosles) et l'entrée ouest de l'agglomération de Caen.

Les travaux sont répartis en trois grandes tranches, qui seront réalisées entre 2019 et 2021. Des travaux de stabilisation d'accotements vont également être réalisés sur la RN13 entre Rots et le périphérique caennais.

La RN13 fermée la nuit

En 2019, cinq phases de travaux vont se succéder. La phase n°1 sera réalisée entre le lundi 17 et le vendredi 28 juin 2019, dans les deux sens. Les travaux se dérouleront de nuit et entraîneront la fermeture de la RN13 entre l'échangeur du Bessin et l'échangeur de la Corneille entre 20 heures et 6 heures du matin. Des déviations seront mises en place.

Pour limiter le report du trafic vers Saint-Manvieu-Norrey, un itinéraire conseillé sera indiqué depuis Caen et en direction de Cherbourg, par l'autoroute A84 puis la RN174 via Saint-Lô. Pour les trajets entre Caen et Bayeux, des itinéraires alternatifs sont possibles via la RD6 et la RD9.

L'ensemble des phases de travaux, et notamment celle qui prévoit circulation à 70 km/h entre Carpiquet et Rots du lundi 1er au vendredi 19 juillet, est consultable sur le site de la Dirno.

