Haras de Saint-Lô : ce que l'on sait de l'origine de l'incendie

Quelques heures après l'incendie qui a en partie ravagé le Haras national de Saint-Lô (Manche), dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2019, l'enquête a démarré pour déterminer l'origine du sinistre.

• Lire aussi. Le haras national de Saint-Lô en proie aux flammes



Le fourrage, arrivé sur le site 48 heures plus tôt, pourrait être en cause. "Il peut s'échauffer, monter jusqu'à 150°C et créer un incendie", ont indiqué les pompiers à l'AFP.

Le maire de la ville, François Brière, évoque aussi cette hypothèse. Écoutez-le :

Cette nuit, les flammes ont ravagé les écuries 3 et 4 du Haras national de Saint-Lô. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Vingt-deux chevaux ont pu être mis en sécurité.

