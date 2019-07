Amazing Normandy Tour : les aventures des jeunes étrangers sur Youtube

Aishwarya, Ewan, Thitapa, Arianto et Juliette sont cinq jeunes de 19 à 30 ans qui ne connaissaient pas la Normandie avant d'y étudier. Originaires d'Inde, de Guernesey, de Thaïlande, d'Indonésie et de Touraine, ils ont remporté un concours organisé par l'agence Normandie Attractivité, et ont vécu et réalisé l'Amazing Normandy Tour du 9 au 13 avril 2019. Ce tour de la région les a emmenés à la rencontre des pépites et des talents de la Normandie, et de lieux parfois insolites.

Des métiers et des lieux insolites

De Cherbourg à Dieppe, en passant par Le Havre, L'Aigle ou Deauville, ils ont ainsi échangé avec un producteur de camembert engagé, un artiste-peintre, un ingénieur, mais aussi un dresseur de chevaux, un torréfacteur ou un pionnier de la réalité virtuelle… Au total, une vingtaine d'entreprises et de sites d'exception ont ouvert leurs portes aux étudiants, qui ont partagé leur voyage sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, la mini-série réalisée pour l'occasion est diffusée sur la chaîne Youtube de l'agence d'attractivité.

Découvrez ci-dessous le premier épisode :

