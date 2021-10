Hors Normandie. Un sondage dévoile les pratiques touristiques de la génération Z

Booking.com a sondé 5.456 personnes de la génération Z réparties sur 29 territoires dont le Brésil, la Chine, la France, l'Inde, l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Indonésie, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande.

Dans l'ensemble, le voyage est un aspect important de la vie de cette génération, puisqu'à 67%, ces jeunes se disent enthousiastes à l'idée de partir à la découverte du monde. Certains pays se montrent toutefois plus attirés par le voyage que d'autres. À 91%, les Colombiens expriment la plus grande envie d'ailleurs, suivis des Indiens et des Chinois (82%, à égalité), puis des Argentins (80%).

En matière de priorité budgétaire, le voyage l'emporte sur la poursuite des études, l'achat d'un logement et la retraite. Les jeunes voyageurs indiens, thaïlandais et russes se montrent plus enclins à préférer le voyage aux possessions matérielles.

Les sondés se montrent fous d'adrénaline. À 56%, ils évoquent le désir d'aventure avec des expériences telles que le parapente ou le saut à l'élastique. Le voyage initiatique en solo pendant une année sabbatique n'intéresse que 18% des sondés, mais ce chiffre double chez les Taïwanais et les Hongkongais.

Au total, près de la moitié des sondés explique être consciente des conséquences environnementales du voyage et se dit prête à fournir des efforts en matière de tourisme éco-respectueux.

La plus grande source d'inspiration des voyageurs de la Gen Z reste Instagram, avec ses célébrités et ses influenceurs.

Enfin, les plus grands adeptes de selfies et de publications sur Instagram sont les Sud-coréens, les Indiens et les Argentins. Ils reconnaissent qu'en vacances, ils prennent une cinquantaine de photos… chaque jour !

