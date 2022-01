Découvrez la playlist des hits de l'été

Jeune chanteur brésilien de 22 ans, Gusttavo Lima marche sur les traces de Michel Telo. Avec son single Balada, il s’est offert une place au soleil et un N°1 dans toute l’Amérique Latine.

Shakira et trio russe

Véritable produit industriel le titre Tacata de Tacabro pioche ses influences dans plusieurs succès dance récents. Tacabro, c'est un duo de Djs italiens. Dans leur clip, des jeunes filles se déhanchent sur une chorégraphie simple à retenir.

En 2010, Shakira avait animé l’été avec son hymne mondial "Waka Waka". Elle est de retour avec un rythme plus estival. Sur "Addicted to You", la colombienne danse quelques pas de merengue et nous donne de furieuses envies de vacances au soleil !

Avec ses 20 millions de vues sur YouTube, le trio russe Serebro fait figure de sérieux candidat au titre de "tube de l’été". Au menu : un rythme facilement mémorisable et un clip où Elena, Anastasia et Olga enchainent les poses aguicheuses. Une recette qui a fait ses preuves par le passé.

Jennifer Lopez va-t-elle encore marquer notre été ? Après le carton mondial de "On The Floor", elle revient avec "Goin'in", un titre enregistré avec le rappeur Flo Rida.

et côté français ?

En France, c’est M.Pokora qui avait su tirer son épingle du jeu en 2011 avec "A nos actes manqués", reprise de Jean-Jacques Goldman. Cette année, il propose "On est là", tiré de l’album A la poursuite du bonheur.

Shy'm est de retour sur scène ! Elle se produira au Havre, à Bordeaux ou encore au Zénith de Paris cet été. Le compte-à-rebours est lancé avant la sortie de son nouvel album Caméléon le 25 juin 2012. Un album dont est extrait "Et alors !", actuellement sur Tendance Ouest.

Enfin Jenifer a dévoilé, début juin, son nouveau titre "Sur le fil", premier extrait d'un cinquième album à paraître avant la fin de l'année. Une chanson pop dans l'air du temps, qui pourrait bien devenir son prochain tube.