Palmarès des hits de l'été 2014

Depuis la fin du mois de juin les découvertes musicales se succèdent et la lumière brille sur des artistes pour lesquels, parfois, peu auraient parié.

Voici le top 10 des hits qui vont marquer notre été :

1- La bonne surprise cette année nous arrive d'Australie, même si elle est active dans le milieu depuis les années 90, Sia fait sensation avec son morceau "Chandelier" extrait de son nouvel album 1000 forms of fear sorti le 7 juillet.

2- Le membre du groupe Sexion d'Assaut, Black M fait l'unanimité chez les ados avec l'extrait "Sur Ma Route" extrait de l'opus Les Yeux plus gros que le monde qui totalise plus de 20 millions de vue sur sa chaine YouTube.



3- La collaboration Coldplay-Avicii fonctionne à merveille avec le hit "A Sky Full of Stars" pioché dans l'album Ghost Stories.



4- 15 ans après leur début de carrière ils sont présents dès que le soleil revient, Magic System séduit encore et toujours avec le disque Africainement vôtre dont l'extrait "Magic in the air" a réussi à conquérir un public avide de sonorités chaudes et sucrées.



5- La paire allemande Milky Chance apporte elle aussi sa pierre à l'édifice en laissant une empreinte indélébile de leur passage en radio avec le titre "Stolen Dance".



6- Il aura traversé le printemps en atomisant la concurrence, l'homme au chapeau, Pharell Williams reste indémodable avec "Happy".

7- L'effet Coupe du Monde et la notoriété intacte de Pitbull associé à Jennifer Lopez, "We Are One (Ole Ola)" est parvenu à tenir en haleine tous les passionés du ballon rond du 12 juin au 13 juillet.

8- La chanson du groupe électronique britannique Clean Bandit en collaboration avec la chanteuse britannique Jess Glynne issue de leur premier album studio, New Eyes est une merveille. Le morceau "Rather Be" sorti en tant que quatrième single de l'album le 17 janvier dernier fait lui aussi des étincelles.

9- Les sifflotements du dernier single de Jason Derulo "Wiggle" a toute sa sa place dans le classement. Avec la patte de Snoop Dog, l'extrait de Tattoos avait fait son entrée dans le top 5 des ventes en France.

10- En queue de peloton, Shakira a elle aussi surfé sur le buzz du Mondial pour sortir un titre à l'allure d'un hymne de grand rendez-vous, "Dare" (La La La)" est devenu au fils des écoutes un incontournable de notre playlist saisonnière.