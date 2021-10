Le nouvel album de Shakira en mars

Cela faisait depuis 2011 qu'elle n'avait pas proposé à ses fans un nouveau disque. La belle colombienne s'est rattrapée en postant une photo sur son compte Facebook la semaine passée.

Vétue d'une robe rouge très légère, elle y mentionne la date de sortie de son nouvel album, ce sera donc le 25 mars.

En attendant vous pouvez écouter et réécouter à loisirs son dernier duo avec Rihanna "Can't Remember To Forget You" visionné près de 15 millions de fois sur YouTube.