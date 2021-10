MUSE au Stade de France pour fêter l'été

Le groupe Muse annonce qu'il sera en concert les 21 et 22 juin 2013 au Stade de France, dans le cadre de sa tournée des stades européens. Les billets seront mis en vente le 23 novembre prochain, et deux jours plus tôt pour les membres du site officiel du groupe, muse.mu.