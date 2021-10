Rouen. Football : un nouvel attaquant au Quevilly Rouen Métropole

Surpris par le Red Star (défaite 2-1) lors du 2e match de préparation, le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) annonce l'arrivée d'un nouveau joueur : Gaëtan Laura.

Le nouvel attaquant des Rouges et Jaunes, âgé de 23 ans, est un pur produit de la formation normande, puisqu'il est né à Argentan et a déjà évolué à Alençon, Saint-Lô et Évreux. Il a ensuite posé ses valises la saison passée à Lens, où il n'a joué qu'avec l'équipe réserve : 28 apparitions pour 6 buts marqués.

À l'essai au club depuis le début de la préparation, Gaëtan Laura continuera de prendre du temps de jeu face à Paris FC vendredi 12 juillet 2019.

• Lire aussi. Football : en amical, Quevilly Rouen Métropole s'incline face au Red Star

• Lire aussi. Football : Banfa Diakité rejoint Quevilly Rouen Métropole





A LIRE AUSSI.

Football : Laval, sa réserve et le mercato tiraillent Manu Da Costa