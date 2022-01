Eric Vève : "Duron connaît bien l'assemblée nationale"

Maire adjoint à la ville de Caen, et avocat de métier, Eric Vève est le suppléant du député sortant Philippe Duron, dans la course à la députation dans la 1ere circonscription du Calvados. Il s'est exprimé au micro de Tendance Ouest, dimanche 10 juin, suite à la publication des résultats du 1er tour. "L'enjeu du scrutin c'est de savoir si les Français veulent une cohabitation avec Monsieur Copé comme Premier ministre ou le changement. Et au niveau local, il s'agira de savoir s'ils veulent d'un député crédible qui connaît bien l'assemblée nationale".



Le deuxième tour des élections législatives est fixé au dimanche 17 juin prochain. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Canton de Caen-1, Canton de Caen-2, Canton de Caen-3, Canton de Caen-8, Canton de Caen-9 et Canton de Tilly-sur-Seulles. Le député Philippe Duron (PS) en est le candidat sortant.