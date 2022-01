Philippe Duron : "il faut donner une majorité à Hollande"

Agé de 64 ans, Philippe Duron, député sortant, est candidat dans la 1re circonscription du Calvados, et représente le Parti socialiste. Il est par ailleurs professeur agrégé d'histoire, mais aussi maire de Caen et président de Caen la mer, la communauté d'agglomération.

"C'est une satisfaction. Je me réjouis du très beau score de l'ensemble de la gauche dans cette circonscription. Il faudra apporter une majorité à François Hollande au second tour", a-t-il affirmé au micro de Tendance Ouest, à l'issue du premier tour des Législatives.



Le deuxième tour des élections législatives est fixé au dimanche 17 juin. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Caen-1, Caen-2, Caen-3, Caen-8, Caen-9 et Tilly-sur-Seulles.