Saint-Lô. Un Normand raconte 200 histoires insolites du tour de France

Grand spécialiste du football, il avait déjà participé à l'écriture des "Histoires insolites de la coupe du Monde". Sylvain Letouzé est avant tout "un passionné de tous les sports", alors quand City éditions lui a proposé d'écrire les "Histoires insolites du Tour de France", il n'a pas hésité. Il a donc choisi 200 histoires, plus ou moins célèbres et accompagnées de dizaines de photos d'archive, pour raconter la légende de la plus grande course cycliste au monde.

Parmi toutes ces histoires, certaines ont évidemment un lien avec la Normandie, comme celle qui a fait écrire à Albert Londres l'un des articles les plus célèbres de l'histoire du sport.

Et puis, les coureurs normands ont aussi contribué à forger l'histoire de la Grande Boucle. Parmi eux, un certain Jacques Anquetil…

