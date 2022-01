Adele : sa vie privée détaillée dans une biographie

Avec des titres comme "Someone Like You" ou "Rolling in the Deep", Adele a rapidement livré ses déceptions amoureuses et ses rêves en musique. En dehors des scènes de concert, difficile de trouver des informations sur le passé de la chanteuse britannique... Le 17 juillet prochain, les fans d'Adele connaîtront tout de son enfance et sur sa vie en général.

Ce n'est pas Adele elle-même qui a souhaité dévoiler tous ces détails mais le célèbre biographe Marc Shapiro, réputé pour avoir enquêté sur la vie de George Harrison ou sur celle de James Cameron.

La chanteuse a refusé d'accorder la moindre interview à l'auteur qui a pourtant promis une biographie "sans sensationnalisme superflu".

Actuellement, l'album "21" figure toujours parmi les meilleures ventes de disques en France .