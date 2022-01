Madonna joue la provoque et dévoile un sein à Istanbul

On la dit finie, ringardisée par Lady Gaga, son dernier album n'a pas créé l'engouement des précédents, les places de sa tournée MDNA World Tour 2012 ne sont pas toutes écoulées (en France notamment), et on parle davantage d'elle pour sa musculature et ses adoptions que pour sa musique.

Pourtant, la Madone n'a pas dit son dernier mot et compte bien demeurer pour quelques années encore la reine de la provoc. Madonna calcule ses shows au millimètre près. La preuve avec sa prestation sur la scène de la Turk Arena d'Istanbul en Turquie où la star a dévoilé un sein au public.

Découvrez dés maintenant les images de ce show...