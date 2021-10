Caen. De Caen aux Etats-Unis : il raconte 79 jours d'auto-stop

À 13 ans, Cyprien Desrez montrait déjà son pouce aux automobilistes pour rejoindre le skatepark de Lisieux (Calvados). Douze ans plus tard, c'est à l'autre bout du monde que le jeune diplômé de l'École supérieure d'arts et médias de Caen pratique l'auto-stop. Le pays mythique des routards : les États-Unis.

Boston, été 2018. Cyprien Desrez pose pour la première fois le pied chez l'Oncle Sam. Destination : la Californie, à 48 heures de voiture. Sauf que le Caennais n'arrivera jamais sur la côte ouest.

"Si je rencontre quelqu'un d'extraordinaire, je le suis"

"J'ai fait la connaissance de Roy, membre de l'US Air Force, qui roulait en direction du Missouri, raconte le voyageur, je me fixe des destinations que je ne me force jamais à respecter. Si je rencontre quelqu'un d'extraordinaire qui m'invite à aller plus au sud, je le suis". C'est comme cela qu'il découvre Bill Chartran, "le loup blanc du village". L'homme, septuagénaire, passe ses journées sur le banc d'une station-service, "sous le cagnard". Comme lui, Cyprien salue ceux qui passent et tue le temps, pendant deux jours.

Les histoires de Cyprien Desrez aux Etats-Unis sont à retrouver dans son livre, en vente à Caen. - Célia Caradec

Chez les inconnus, le jeune homme aide aux travaux courants ou fait la cuisine. "Crème brûlée, crumble aux pommes… J'aime les desserts car cela oblige tout le monde à rester à table jusqu'à la fin du repas". Pendant cinq jours, il partage le quotidien d'une famille amish, ces Américains qui vivent à l'écart de la société moderne. Il découvre le travail dans les champs de tabac, à la main. "Il y a aussi Annie, la mère de famille, qui cuisine matin midi et soir pour une famille de dix !"

Une petite boîte d'aquarelle

Sur la route, Cyprien écrit dans de petits carnets et dessine. De son sac à dos, il sort en deux temps trois mouvements une palette d'aquarelle, à peine plus grande qu'une boîte d'allumette. "Je pars sans téléphone, sans appareil photo. Alors je me pose souvent dans un diner pour dessiner et écrire. La peinture, c'est un bon vecteur de rencontre et de partage." De ces rencontres, le jeune homme a aussi tiré un livre. "Cela me permet de colporter ces histoires, diffuser des énergies positives… d'inviter les gens à croire en l'autre et à frapper chez leurs voisins".

Le récit de Cyprien Desrez est à découvrir dans son livre "Les États-Unis d'Amérique", en vente à 4,50 € chez Memoranda, au Brouillon de Culture, à la Table des Matières, chez Mad'Vintage, au café sauvage et aux Délices de Saint-Jean à Caen.

