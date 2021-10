Caen. Des Hommes et des Fleurs : la colline aux oiseaux fête ses 25 ans !

C'est un lieu qui s'est fait une place dans la vie des Caennais. La colline aux oiseaux à Caen (Calvados), lieu nature par excellence, n'est pourtant pas si ancienne. Elle fêtera ses 25 ans avec une pléiade d'activités organisée le week-end du 6 et 7 juillet 2019. Le samedi mettra à l'honneur le développement durable et la mémoire, avec notamment une balade botanique à 13 heures et 15 heures. À partir de 16 heures, un arbre en mémoire des Canadiens sera planté, dans le cadre du 75e anniversaire du Débarquement. Le dimanche ce sera sportif ! Différentes balades, courses et initiations sont proposées.

Cette ancienne décharge à ciel ouvert est aujourd'hui un espace de verdure arboré de massifs, possédant une incroyable roseraie et même une ferme Normande, appréciés des Caennais. Derrière la beauté de ce lieu, des petites mains s'activent tous les jours pour entretenir, arroser, débroussailler et prendre soin de la faune et de la flore.

14 hectares de terrain

Stéphane Maubert est chef d'équipe à la colline aux oiseaux. Il est accompagné de neuf autres jardiniers "Pour la période estivale, nous avons trois personnes supplémentaires en renfort.", ajoute-t-il. En septembre et mai, les fleurs mortes sont enlevées et celles de saison replantées : "On plante de plus en plus de plantes vivaces, elles sont plus pérennes, puisqu'elles vivent plusieurs années, et consomment moins d'eau.". En effet, la colline aux oiseaux s'inscrit dans une politique écologique et durable depuis de nombreuses années.

Retrouvez l'intégralité de notre dossier à lire dans l'hebdomadaire Tendance Ouest distribué sur l'agglomération de Caen.

• Lire aussi. L'arrivée du Tramway se fête en grande pompe !

• Lire aussi. Le marché des Marlous, une nouvelle épicerie fine à Caen





25 ans de la colline aux oiseaux. Samedi 6 juillet de 10 heures à 18 heures et dimanche 7 juillet de 10h à 17 heures à la colline aux oiseaux.

A LIRE AUSSI.

Caen : une nouvelle roseraie pour la Colline aux oiseaux

À Caen, fêtez Noël de façon éco-responsable

Dans la jungle de Papouasie, menace sur les oiseaux de Paradis