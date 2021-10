Hors Normandie. Mika propose son nouveau clip brûlant !

Le chanteur dévoilera son non nouvel album le 4 octobre 2019 "My Name Is Michael Holbrook". Le titre "Ice Cream" est bien parti pour être l'un des tubes de cet été. Désireux de retranscrire toutes ces choses " qui se passent dans le corps " lors de grosses chaleurs, Mika a donné vie à ce titre espiègle et fédérateur, aux paroles très coquines. " Pourquoi pas ? (...) On peut parler de sexe dans la musique avec classe, avec un sens d'humour et avec l'oeil de l'enfant terrible " a estimé l'artiste.

Tendance Ouest vous propose de découvrir ce clip brûlant à souhait:

