Alençon. Holy Wave : un groupe de Gospel à Alençon

La fête de la Musique, c'est vendredi soir 21 juin dans toute la France. À Alençon (Orne), un groupe de Gospel a vu le jour en septembre 2018. Il s'appelle Holy Wave. Pour l'occasion et pour la première fois, il se produira en public, Place du Palais à Alençon.

La naissance d'Holy Wave remonte à septembre 2018. Écoutez Bijou, chanteuse et présidente, qui a eu l'idée de créer ce groupe de Gospel à Alençon :

Bijou Impossible de lire le son.

Un projet musical multiculturel

Au départ, les membres d'Holy Wave n'étaient que deux. Désormais une vingtaine, elles et ils sont âgée(e)s de 15 à 40 ans :

Bijou Impossible de lire le son.

Les membres se retrouvent deux fois chaque mois pour répéter (actuellement en studio, au Mans), mais, entre chaque rendez-vous, chacun doit travailler sa voix de façon individuelle. Une partie des membres, comme Céline et Florencie, s'occupent de l'aspect logistique :

Céline et Florencie Impossible de lire le son.

Bijou, Céline et Florencie. - Eric Mas

Holy Wave ne compte pas en rester là. Pour s'améliorer et grandir, la troupe recherche de nouveaux chanteurs. En l'occurrence, surtout des voix d'hommes :

Bijou Impossible de lire le son.

La troupe est multiculturelle : Normands, Congolais, Réunionnais, Guadeloupéens, Haïtiens… C'est ce qui en fait aussi la richesse :

Bijou Impossible de lire le son.

Pour se faire mieux connaître, Holy Wave, qui a déjà enregistré dix titres, va développer une page Facebook et une Chaîne YouTube, et espère se produire le plus souvent possible. Le groupe ambitionne aussi de mettre sur pied un festival Gospel à Alençon.

Holy Wave : holywave61@gmail.com, Bijou : 06 66 89 58 35, ou Céline : 06 20 44 50 76.