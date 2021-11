Alençon. Les Fanfarenfolies pour une première à Alençon

Un grand nombre d'artistes est attendu pour faire danser Alençon (Orne) le week-end du samedi 1er et du dimanche 2 septembre 2018. Certains viennent, tant de toute la France qu'au-delà. Ces membres de 12 fanfares permettront 22 représentations dont une parade nocturne et un grand défilé dans sept points de spectacles différents, répartis dans toute la ville, ou encore lors de deux formations en déambulation. Le directeur artistique, Loïc Lecomte, présente l'évènement:

Une profusion de spectacles au programme

La musique résonnera samedi 1er septembre une première fois de 14 heures à 19 heures avec les différents groupes sur plusieurs places alençonnaises, puis de 22 heures à minuit pour une parade nocturne dans laquelle quatre groupes de musiciens partent de quatre points différents avant de se rejoindre place Foch, pour un grand final. Dénommée également " Lâcher de Fanfares ", cette parade de nuit des Fanfarenfolies d'Alençon a pour but d'entraîner les spectateurs dans un esprit festif et amusant. Pour clôturer la soirée, chaque Brass Bands montera sur la scène centrale et interprétera un titre unique issu de son répertoire personnel.

Le festival se poursuivra dimanche 2 septembre de 14 heures à 18 heures avec "The big défilé", un cortège coloré et musical depuis la Grande-rue jusqu'au quartier Saint-Léonard. Ce festival musical sera l'occasion d'écouter des genres musicaux très variés et venus des quatre coins du globe : jazz, disco, funk, reggae ou encore musique indienne sont au programme.

L'évènement de la fin des vacances d'été à Alençon. - Eric Mas

Un succès assuré ?

La ville pose quelques exigences de programmation à commencer par la gratuité de ce festival. C'est une " profusion de spectacles " qui fait tout l'intérêt et qui en fait " une fête mémorable ". Face au succès anticipé de la fête, l'avenir est déjà prévu : des groupes de fanfares se proposent déjà de venir participer en 2019!

Lors de la présentation de Fanfarenfolies. - Eric Mas