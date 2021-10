Alençon. Alençon: élèves aides-soignants et personnels hospitaliers dans la rue

La mobilisation des personnels hospitaliers a repris ce mardi 8 novembre 2016, partout en France, contre les suppressions de postes, contre la dégradation des conditions de travail, pour une augmentation des salaires, conséquences des lois santé et HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire).

Dégradation des conditions de travail

Lors d'une prise de parole devant le centre hospitalier d'Alençon, les syndicats ont dénoncé la réorganisation strictement économique des hôpitaux au détriment des besoins de la population et des conditions de travail du personnel. "On ne nous parle que d'économie, on oublie l'essentiel, il n'y a plus de respect des temps de repos ", explique un syndicaliste.

Défilé dans les rues d'Alençon

Près de cent cinquante personnes se sont réunies devant l'entrée du centre hospitalier d'Alençon, avant une marche jusqu'à la préfecture de l'Orne. Après l'annonce de la fermeture par la région d'une école d'infirmiers et de huit instituts de formation d'aides-soignants, des élèves étaient dans les rangs des manifestants :

Une pétition a été lancée ce mardi contre la fermeture de l'Institut d'aides-soignants d'Alençon. Une autre pétition soutient déjà les ambulanciers du SMUR du centre hospitalier d'Alençon, qui sont eux en grève depuis quarante sept jours.

