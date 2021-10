De nouvelles avancées jeudi 27 juin 2019 à l'hôpital d'Alençon (Orne), avec un accord pour des renforts d'infirmiers d'accueil et d'orientation 24h/24 aux urgences. C'est aussi un plan d'action pour améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des patients, mais aussi les conditions et l'amélioration du travail.

Le préavis de grève a donc été levé, après quinze jours d'action et presque 5000 signatures de soutien qui ont été recueillies.

