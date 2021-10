Fécamp. Le Marité en escale à Fécamp

La ville de Fécamp (Seine-Maritime) accueille le vieux gréement Le Marité du 7 au 10 juillet 2019, à l'occasion du Tour Voile 2019. Le trois-mâts fabriqué dans la cité des Terre-Neuvas arrivera le 7 juillet dans l'après-midi et repartira de bonne heure le 10 au matin.

• Lire aussi. Fécamp se prépare à accueillir le Tour Voile



Visites

Des visites seront proposées à quai les 8 et 9 juillet entre 10 heures et 19 heures. À bord, des photos, objets et textes explicatifs, vous permettront de découvrir l'histoire du Marité, ancien morutier de Fécamp sur les bancs de Terre-Neuve.

A LIRE AUSSI.

Les randonnées de l'agglo de Fécamp commencent ce weekend [programme complet]

Traversée de la Manche en voiliers : le défi de l'IMPro Transmanche